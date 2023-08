Amphi Festival bestätigt erste Acts für 2024

Nachdem diesjährigen Amphi Festival bestätigen die Veranstalter die ersten Acts für das kommende Jahr 2024. Über 12.000 Besucher:innen haben dieses Jahr gefeiert und Spaß gehabt. Schon jetzt kann man sich auf die nächste Auflage freuen. Im kommenden Jahr, genauer gesagt am 27.07. und 28.07.2024, wird sich die Main- und Theater-Stage am Kölner Tanzbrunnen sowie die Orbit-Stage (MS Rheinenergie) erneut in Schwarz hüllen. Die Veranstalter gaben bereits die ersten 20 Acts, darunter unter anderem And One, Blutengel, Solar Fake, und Kirlian Camera, bekannt. Viele weitere Künstler:innen werden sicherlich noch folgen.

Das bisherige Line-Up 2024 sie wie folgt aus:

AND ONE, BLUTENGEL, SOLAR FAKE, KIRLIAN CAMERA, NEUROTICFISH, HELDMASCHINE, OST+FRONT, AGENT SIDE GRINDER, THE BEAUTY OF GEMINA, MINUIT MACHINE, GIRLS UNDER GLASS, MERCIFUL NUNS, HENRIC DE LA COUR, T.O.Y., DARK, MANNTRA, SOULBOUND, BLOODY DEAD AND SEXY, AUGER, BLACKBOOK

