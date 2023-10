Apocalyptica: Neues Album “Live In Helsinki St. John’s Church” angekündigt

Die finnischen Cellisten Apocalyptica kündigen ihr neues Live-Album “Live In Helsinki St. John’s Church” an. Daraus gibt es schon jetzt einen Clip zum Song “Ruska” zu hören und zu sehen. Der Longplayer wird am 17. November 2023 erscheinen und das Konzert wurde im Rahmen der Kirchen-Tour durch Finnland im Jahr 2021 aufgenommen. Das Release wird es auf Doppel-CD sowie auf Doppelvinyl geben. Zusätzlich wird es ausgewählte Videoeindrücke geben. Den ersten namens “Ruska” gibt es nachfolgend, ebenso das Albumcover.

Wie die Band kürzlich mitgeteilt hat, sind sie aktuell oder bald wieder auf Kirchen-Tour. Den Post dazu findet ihr weiter unten.

© Apocalyptica – Live In Helsinki St. John’s Church (Artwork)

