Rawside mit neuer Single “Verboten in Deutschland”, Album “Menschenfresser” angekündigt

Rawside haben mit “Verboten in Deutschland” den ersten Vorboten aus dem kommenden Studioalbum “Menschenfresser” veröffentlicht. In diesem Zuge kündigten die Coburger-Hardcore-Punks den Longplayer an, welcher am 17. Mai 2024 bei Fettfleck Records erscheinen wird.

Fünf Jahre nach dem wahrscheinlich persönlichsten Album „Your Life Gets Crushed“ gibt es neue Songs der Hardcore-Punks aus Coburg. Songs, die wieder politischer, wütender und angriffslustiger sind. Das liegt vor allem daran, dass die Zeiten sind, wie sie sind und dass Sänger Michael „Henne“ Henneberger einen Riesenhaufen persönlicher Probleme aus dem Weg geräumt hat. Deshalb haben RAWSIDE jetzt wieder die politischen Gegner und die Probleme unserer Zeit ins Visier genommen.

Bei dem Begriff „Menschenfresser“, denkt man sofort an die berühmte Geschichte von Robinson Crusoe oder an den gleichnamigen Song von Rio Reiser aus dem Jahr 1986. Das waren aber nicht die Gedanken, die hinter dem Albumtitel und dem Titelsong strecken. „Uns geht es eher um emotionalen Kannibalismus. Um den psychischen Druck, der ausgeübt wird. Wie Menschen sich verhalten, wenn sie versuchen, sich ihren eigenen Vorteil zu verschaffen. Oder Menschen, die denken, sie wären der Mittelpunkt der Welt. Wenn nur noch die Ellbogen ausgepackt werden. Das ist die Definition von Menschenfresser, die wir meinen“, erklärt Henne.

RAWSIDE ON TOUR

19.04 Essen – Don’t Panic

27.04 Landshut – Poschinger Villa

25.05 Leipzig – Conne Island

14.06 Schwerte – Rattenloch

16.06 Torgau – Ain’t Like You Festival

29.06 Berlin – Clash

20.07 Stuttgart – Mutanten-Stadl

Die 13 neuen Songs von Rawside drehen sich um verschiedene Themen: selbsternannte Verschwörungstheoriker („Der Blitz“), ungebremste Kapitalisten und Karrieristen („Dreh Dich mal um“), fromme Katholiken („Sinner“) oder um hemmungslose Nutzer von sozialen Medien („Medioten“) geht.

Es gibt aber auch fast schon apokalyptische Songs wie „Gammaburst“ oder „When The Ship Goes Down“, die den Untergang des Planeten und der Menschheit in den Fokus rücken. „Die Therapiestunde ist vorbei. Die neue Platte behandelt zwar auch wieder sehr persönliche Themen, lässt aber auch wieder mehr Wut raus und verarbeitet Eindrücke, die auf mich einprasseln. All die Spalterei, aber auch was szeneintern so passiert“, sagt Henne.

Seine Gefühle in so persönliche Songs wie „Zu Grabe getragen“ oder „Auf der Flucht“ zu packen. Songs, in denen er persönliche Abschiede oder sein Mitgefühl für Flüchtende verarbeitet.

Aufgenommen haben RAWSIDE das Album im Kohlekeller Studio in der Nähe von Darmstadt mit Hilfe von Kai Stahlenberg (POWERWOLF, HÄMATOM, JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE). Nach den beiden Vorgängern „Widerstand“ (2010) und „Your Life Gets Crushed“ (2019) haben die Coburger außerdem ihr altes Label verlassen und beim LOIKAEMIE-Label Fettfleck Records angeheuert. „Für uns war es ein Schritt in Richtung Selbstverantwortung“, erklärt Henne. Bei Fettfleck sind wir in alle Prozesse eingebunden. Und das ist doch die Idee, die hinter dem ganzen Punk- und Hardcore- Gedanken steckt. Das ist die Philosophie, die wir leben wollen, auch wenn wir jetzt alte Säcke sind.“

© Rawside – Menschenfresser

Tracklisting

Chaos (intro) Blitz Menschenfresser Gammaburst Klipp Klapp Verboten in Deutschland Take The Crown When The Ship Goes Down Zu Grabe getragen Dreh dich mal um Sinner Medioten Surprise, Surprise Auf der Flucht

