ASP kündigt neue EP und zweite Tour für 2023 an

ASP hat zuletzt mit “Die letzte Zuflucht” von sich hören lassen im musikalischen Sinne. Im Herbst 2023 sind es auch rund zwei Jahre seit dem letzten Studioalbum “Endlich!” zudem es aktuell auch eine Tour gibt. Am 1. Mai 2023 bietet uns der Musiker samt Band eine neue EP namens “Ich, der Teufel und du” an.

Der Titelsong der EP soll eine Faustischen Pakt als Grundlage haben. Vorbestellen könnt ihr hier. Der Track bekommt auch ein Musikvideo spendiert. Eine Premiere ist für das Veröffentlichungsdatum angedacht:

Ein Cover des Adventsliedes „O Come, O Come, Emmanuel“ ist ebenfalls enthalten. Eine weitere Cover-Version eines Liedes der schottische Singer-Songwriter-Ikone Dougie MacLean rundet das Ganze ab. Danach kommt ein Single-Edit des Titelsongs sowie drei Live-Aufnahmen vom Wacken Open Air 2022.

Die Tracklist zur EP (CD-Version; die Vinyl-Version unterscheidet sich nämlich und enthält zwei weitere Songs, die es vormals noch nicht auf CD gab.):

© ASP – Ich, der Teufel und du Packshot

Ich, der Teufel und du

O Come, O Come, Emmanuel

Ready for the Storm

Ich, der Teufel und du (Single Schnitt)

Die letzte Zuflucht (Live W:O:A 2022)

Raise Some Hell Now! (Live W:O:A 2022)

Ich will brennen/Fortsetzung folgt (Live W:O:A 2022)

ENDLiCH! Tour 2023

Special Guest: Leichtmatrose

20.04.2023 München, Backstage

21.04.2023 Dresden, Alter Schlachthof

22.04.2023 Gotha, Stadthalle

23.04.2023 Berlin, Huxleys

28.04.2023 Oberhausen, Turbinenhalle

29.04.2023 Köln, Carlswerk Victoria

30.04.2023 Stuttgart, Im Wizemann

01.05.2023 Wiesbaden, Schlachthof

14.07.2023 Leipzig, Anker (Nachholtermin vom 14.04.2023)

31.12.2025 Goslar, Weltkulturerbe Rammelsberg – Miners Rock (Verschoben vom 15.04.2023)

WELTUNTER HORRORS Tour 2023

Special Guest: * Nachtblut ** The Beauty Of Gemina

15.09.2023 Würzburg, Posthalle *

16.09.2023 Heidelberg, Halle02 *

22.09.2023 Wuppertal, Historische Stadthalle **

23.09.2023 Braunschweig, Millenium Event Center **

29.09.2023 Bremen, Aladin **

30.09.2023 Potsdam, Waschhaus **

01.10.2023 Jena, F-Haus **