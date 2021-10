ASP: Neue Single “Raise Some Hell Now” und ENDLiCH! ASP TOUR 2022

Vor kurzem hat ASP mit “Raise Some Hell Now” eine neue Single veröffentlicht und auch dazu ein Video präsentiert. Letzteres ist unten zu sehen. Das dazugehörige Doppel-Album “ENDLiCH” erscheint am 26. November 2021 via Trisol Music Group/Soulfood.

Tracklisting:

Raise Some Hell Now! (Single Edit)

Stille der Nacht (Krayenzeit Version)

Streng limitierte Sammler-Edition der Vorab-Single zum neuen ASP Album „ENDLiCH!“.

Digifile im Sonderformat (18 x 18 cm)

Edler Kunstdruck mit UV-Glanzlack auf hochwertigem 300g Karton

Bonus-Track „Stille der Nacht“ (Coverversion von KRAYENZEIT)

Handnummeriert

999 Exemplare weltweit

Aber hier nun das Video:

ENDLiCH! ASP TOUR 2022

Der „Meister der Finsternis“, so heißt es, kommt wieder auf Tour. Genauer gesagt auf die „ENDLiCH! ASP TOUR 2022“. Hier gibt es natürlich die Tourdaten. Und wer die aktuelle Single „Raise Some Hell“ noch nicht gehört hat, kann dies hier, unterhalb der Tourdaten, tun.

30.03.2022 Wiesbaden – Schlachthof

31.03.2022 München – Backstage

01.04.2022 Dresden – Alter Schlachthof

02.04.2022 Stuttgart – Im Wizemann

03.04.2022 Goslar – Miner’s Rock

07.04.2022 Hannover – Pavillon

08.04.2022 Oberhausen – Turbinenhalle

09.04.2022 Köln – Carlswerk Victoria

21.04.2022 Berlin – Huxleys Neue Welt

22.04.2022 Saarbrücken – Garage

23.04.2022 Gotha – Stadthalle

29.04.2022 Hamburg – Markthalle

30.04.2022 Leipzig – Anker

Special Guest: LEICHTMATROSE