Avenged Sevenfold veröffentlicht neue Version von “We Love You” feat. Pussy Riot

Avenged Sevenfold veröffentlichten kürzlich eine neue Version von ihrem Track “We Love You” featuring Pussy Riot. Ursprünglich stammt der Song vom kürzlich veröffentlichten Studioalbum “Life Is But A Dream…”. Das Stück heißt nun allerdings “We Love You Moar” und beinhaltet Vocals von Pussy Riots Nadya Tolokonnikova. Avenged Sevenfold und Pussy Riot haben außerdem für eine Special- und Limited-Edition-Balaklava (Sturmhaube) zusammengearbeitet. Das gute Stück kann für 50U$D gekauft und die Einnahmen/Gewinne kommen der LGBTQ+ Community Russlands Nord-Kaukasus-Region zu Gute.

“We collaborated with Nadya to create a custom balaclava with proceeds going to SOS North Caucasus,” teilten Avenged Sevenfold in einem Statement mit. “Limited to 300 – with each purchase you’ll be helping LGBTQ people facing mortal danger and persecution in the North Caucasus, Russia.”

https://A7X.lnk.to/WeLoveYouMoar

https://bit.ly/a7xprtbalaclava

