Bellucci Boi mit neuer Single “wein mich in den schlaf” (Premiere)

Bellucci Boi haut heute mit “wein mich in den schlaf” seine neueste Single samt Video raus. Soundtechnisch bleibt es im Stil seiner Mischung namens Y2K-Punk-Pop. Zusammen mit Sharaktah als Support war Bellucci Boi erst kürzlich live unterwegs. “wein mich in den schlaf” folgt den beiden Singles “red bull dose” und “mona lisa”. Der Musiker ist allerdings kein Unbekannter mehr: Auf Stücken von Apache 207, Bausa & Selmon, badmómzjay, Loredana oder Capital Bra spielt er Gitarre.

© Bellucci Boi – Wein mich in den Schlaf Single Cover

„Ich habe auch musikalisch zusammengebracht, was ich feier: 2000er Pop Punk Sound und den Trap Sound von heute.“

Ein gekonnter erster Vorbote (“red bull dose” ist gemeint. Anm. d. Redaktion) auf die noch unbetitelte EP, an der Bellucci Boi gerade arbeitet: „Auf der EP führe ich genau das fort, was ich mit ‚red bull dose‘ begonnen habe: Es ist Musik, um auf die Welt zu scheißen und einen Fick zu geben. Sein eigenes Ding machen und eine gute Zeit haben. Einfach auf die Schnauze und no fucks given.“

Premiere heute um 12 Uhr.