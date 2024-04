Best of Cinema: Neue Kultfilme für das 2. Halbjahr 2024 angekündigt

Für das zweite Halbjahr 2024 wurde für die Best of Cinema-Reihe neue Kultfilme angekündigt. Die erfolgreiche Kinoreihe wird also fortgesetzt und es gibt jeden 1. Dienstag im Monat einen Film aus der Filmgeschichte wieder auf der großen Leinwand.

Während in den nächsten beiden Monaten noch Oliver Stones mitreißendes Biopic THE DOORS (7. Mai) und die deutsche Kultkomödie DER BEWEGTE MANN von Sönke Wortmann (4. Juni) anlaufen, steht das abwechslungsreiche Line-Up für das zweite Halbjahr 2024 in den Startlöchern, für das ab sofort ein neuer Trailer zur Verfügung steht:

Mit Kultfilmen wie THELMA & LOUISE, GEFÄHRLICHE BRANDUNG oder ROBOCOP, Charlie Chaplins DER GROSSE DIKTATOR oder Kino-Hits wie GOOD BYE, LENIN! und LA LA LAND bringt die Reihe auch im zweiten Halbjahr abwechslungsreiche Filme auf die Leinwand. Auch in diesem Jahr wurde die Reihe um einen weiteren Verleihpartner ergänzt. Neben CONSTANTIN FILM, CAPELIGHT PICTURES und der TOBIS folgt im zweiten Halbjahr eine neue Kooperation mit X VERLEIH.

Für das zweite Halbjahr 2024 sind folgende Highlights geplant:

“DIENSTAG, 2. JULI

THELMA & LOUISE (CAPELIGHT)

Ein spontaner Wochenendtrip verwandelt sich für zwei Freundinnen zu einem Abenteuer mit verheerendem Ausgang – Ridley Scotts Oscar®-prämiertes, temporeiches Kult-Roadmovie mit Geena Davis, Susan Sarandon und Brad Pitt.

DIENSTAG, 6. AUGUST

GEFÄHRLICHE BRANDUNG (STUDIOCANAL)

Keanu Reeves und Patrick Swayze im kultigen Action-Thriller von Oscar®-Preisträgerin Kathryn Bigelow, in dem ein junger FBI-Agent undercover in der Surferszene zu einer Reihe von Banküberfällen ermittelt.

DIENSTAG, 3. SEPTEMBER

ROBOCOP (CAPELIGHT)

Paul Verhoevens Science-Fiction-Meilenstein ist ein Genre-Kultfilm mit innovativen Spezialeffekten und einer klugen Story, in der Peter Weller als Cyborg auf den Straßen von Detroit für Recht und Ordnung sorgt.

DIENSTAG, 1. OKTOBER

GOOD BYE, LENIN! (X VERLEIH)

Wolfgang Beckers humorvoll und einfühlsam erzählter Kinoerfolg mit Daniel Brühl über die Geschichte eines jungen Ostberliners, der die Wende vor seiner herzkranken Mutter verheimlichen muss und die DDR wieder zum Leben erweckt.

DIENSTAG, 5. NOVEMBER

DER GROSSE DIKTATOR (STUDIOCANAL)

Charlie Chaplins Meisterwerk über einen jüdischen Friseur, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Diktator seines Landes hat ist zugleich beißende Satire und ein Plädoyer für Toleranz, Menschlichkeit und Frieden.

DIENSTAG, 3. DEZEMBER

LA LA LAND (STUDIOCANAL)

Die Hollywood-Lieblinge Emma Stone und Ryan Gosling in Damien Chazelles bezaubernder Liebeserklärung an das Leben und an Los Angeles, die Stadt der Träume, die mit 6 Oscars® ausgezeichnet wurde. Großes, musikalisches Gefühlskino.”

