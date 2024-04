Billie Eilish kündigt ihr drittes Studioalbum “Hit Me Hard And Soft” an

Billie Eilish kündigte kürzlich ihr drittes Studioalbum mit dem Titel “Hit Me Hard And Soft” an, welches am 17. Mai 2024 via Darkroom und Interscope Records erscheint. Das neue Werk wurde von Billie Eilish und ihrem Bruder FINNEAS geschrieben. Von Anfang an ihr wichtigster Kreativpartner, hat ihr Bruder auch diesmal wieder produziert. Digital wird „HIT ME HARD AND SOFT“ am 17. Mai weltweit bei allen DSPs verfügbar sein. Um den CO2-Fußabruck der Veröffentlichung zu minimieren und dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden die physischen Formate, die zeitgleich erscheinen, in limitierter Auflage erhältlich sein. Zu 100 Prozent aus recycelbaren Rohstoffen produziert, sind die Tracklists sämtlicher Konfigurationen identisch. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsstandards der neuen Albumkampagne unter billieeilish.lnk.to/ecostandards.

