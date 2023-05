Blutengel: Neues Musikvideo „Unsere Zeit läuft ab“ veröffentlicht

Kürzlich ist das neue Studioalbum “Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die” von Blutengel erschienen. Das Ganze steht im Zeichen des 25-jährigen Bandjubiläums und wird mit 25 brandneuen Songs, 12 Musikvideos und einer Tour gefeiert.

„Das Album als solches verbindet die Atmosphäre der frühen Blutengel Songs mit den aktuellen Sounds. Auch im Artwork zieht sich dieser rote Faden, die Vergangenheit in die Zukunft zu holen, durch … – Blutengel ist und bleibt Blutengel.“ – Chris Pohl (Blutengel)

Das brandneue Video „Unsere Zeit läuft ab“ könnt ihr bei Out Of Line Music auf YouTube anschauen:

Chris sagt über die Schöpfung der Formate, in denen das neue Album heute erschienen ist: „Diesmal gibt es eine noch nie dagewesene Box! Die Zusammenstellung des Inhaltes hat sehr lange gedauert. Mein verstorbener Vater hat mir Münzen hinterlassen, die ich in den letzten Monaten verkauft habe… Das hat viel Zeit gekostet und Erinnerungen geweckt… Ich wollte jetzt unbedingt auch eine Blutengel Münze haben, damit man sich an mich erinnern kann … Auch die Sanduhr ist ein Symbol der Ewigkeit, der Unsterblichkeit, denn man kann sie immer wieder umdrehen. Und bei 25 Songs fand ich es auch schön, von Ulli und mir handschriftliche Texte beizulegen…. Alles also sehr persönlich.“

Ein Unboxing-Video von Chris für seine Fans findet ihr auf Instagram: https://www.instagram.com/p/Cr1a0xzIC5N

„Es war an der Zeit, die letzten fünf Jahre nach Erscheinen meines Buches aufzuarbeiten… Es ist viel passiert. Somit ist auch das Hörbuch, welches nur in der Box zu finden ist, ein essenzieller Bestandteil des Jubiläums,“ bestätigt Chris.

Erhältlich ist das Blutengel Album im physischen Format eurer Wahl sowie digital hier: https://blutengel.lnk.to/unsterblich

Die Albumveröffentlichung wird begleitet von ersten Konzerten im Mai und Juni und einer großen Open Air Jubiläumsshow am 17. Juni in Chemnitz.

Blutengel – „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die – Tour 2023“

12.05. München, Backstage-Werk

18.05. Frankfurt, Batschkapp

19.05. Oberhausen, Turbinenhalle 2

03.06. Berlin, Astra Kulturhaus

25 Jahre Jubiläums-Show „Un:Sterblich – Our Souls Will Never“

17.06. Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach

Tickets & Informationen: https://www.outoflineshop.de/Blutengel

