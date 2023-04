Blutengel sind zurück mit neuer Single „Kein Mensch“

Mit „Kein Mensch“ koppeln Blutengel die neue Single vom kommenden Album „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die“ aus. Das Jubiläumsalbum wird 25 neue Blutengel-Songs enthalten und erscheint am 12. Mai 2023 via Out Of Line Music. Vorbestellen könnt ihr das kommende Blutengel Album ab sofort im physischen Format eurer Wahl hier.

Den brandneuen Videoclip zur Single „Kein Mensch“ gibt es auf YouTube und bei uns zu sehen:

Chris sagt über den Song: „Wer mich kennt weiß, dass ich Menschen nicht mag. Lebewesen, die sich selbst aus Macht und Geldgier töten, sind Schmutz und nicht würdig zu leben. Ich will deswegen nicht Mensch genannt werden, denn ich gehöre nicht zu diesen Monstern….“

„Der Song ist angelehnt an alte Terminal Choice Songs aus der MENSCHENBRECHER Zeit!“, bestätigt Chris, „im Video sieht man das Wesen was durchdreht als es die Nachrichten und überhaupt das Fernsehen sieht. Er kann das nicht verstehen und zum Schluss sieht man, dass er ein Engel ist und ‚Kein Mensch‘…“.

Die Albumveröffentlichung wird begleitet von Konzerten im Mai und Juni und einer großen Open Air Jubiläumsshow am 17. Juni in Chemnitz.

© Blutengel – „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die“ Tour

Blutengel – „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die – Tour 2023“

11.05. Pratteln (CH), Z7

12.05. München, Backstage-Werk

18.05. Frankfurt, Batschkapp

19.05. Oberhausen, Turbinenhalle 2

03.06. Berlin, Astra Kulturhaus

Blutengel – Die 25 Jahre Jubiläums-Show „Un:Sterblich – Our Souls Will Never“

17.06.2023 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach

Tickets & Informationen: https://www.outoflineshop.de/Blutengel

Tracklist – „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die“

CD 1

The Void – Prologue King of blood Unsere Zeit läuft ab We belong to the night The last crusade Fliegen Tief Dark history Kein Mensch Shine again Living on the edge of the night (A Gothic anthem) The prophecy Wir sind Unsterblich (Alternative Mix) Ohne Wiederkehr

CD 2

Can you see me Back for blood Journey Meine Macht Sinful games No suicide song Our souls will never die Nobody Dunkelheit She’s missing… Frei sein