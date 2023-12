Blutengel veröffentlichen Single “You Walk Away – 2k23 Anniversary Version”

Blutengel veröffentlichen am heutigen 29. Dezember 2023 noch vor dem Jahreswechsel eine neue Single mit dem Titel “You Walk Away – 2k23 Anniversary Version” via Out Of Line Music. Damit feiert Blutengel das 10-jährige Jubiläum von „You Walk Away“ mit einer Neuauflage und kündigt das Dark Summer Open Air 2024 an.

© Blutengel – You Walk Away – 2k23 Anniversary Version (Artwork)

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums dieses richtungsweisenden Songs erläutert Chris Pohl, der kreative Kopf hinter Blutengel, den Meilenstein der Bandgeschichte: „Heute, ein Jahrzehnt später, ehren wir dieses Erbe mit einer Neuauflage, die kleine, aber wirkungsvolle Updates enthält, um ihn auch 2023 noch modern und hymnisch klingen zu lassen.“

Mit diesem Titel, der zum meist gestreamten Song der Band avancierte, begann eine neue Ära. Im Zuge dessen erreichte das damals veröffentlichte Album „Monument“ einen bemerkenswerten Erfolg, indem es auf Platz 4 der offiziellen Album Charts kletterte.

Die neue Single „You Walk Away – 2k23 Anniversary Version“ ist ab sofort unter https://blutengel.lnk.to/YouWalkAway2k23 zum Streamen und Downloaden verfügbar.

Erlebt die Magie von Blutengel auch wieder live im Jahr 2024 und feiert mit der Band das Dark Summer Open Air 2024.

Dark Summer Open Air 2024

Blutengel & Solar Fake

Datum: 20.07.2024, Ort: Wasserschloss Klaffenbach, 09123 Chemnitz

Einlass: 15:30 Uhr, Beginn: 16:45 Uhr

Die exklusiven Fan-Tickets für dieses einmalige Event sind bereits im Vorverkauf.

Das aktuelle Album von Blutengel „Un:Sterblich – Our Souls Will Never Die“ ist auch weiterhin erhältlich in physischer und digitaler Form. Alle Infos findet ihr hier: https://blutengel.lnk.to/unsterblich.

