Body Count: Neues Album “Merciless” ist fast fertig

Ice-T und seine Mitstreiter von Body Count haben vor wenigen Tagen den Nachfolger des aktuellen Studioalbums “Carnivore” angekündigt. In einem Tweet vom Frontmann heißt es sinngemäß das Album “Merciless” ist fast fertig. Ein Termin fehlt momentan noch aber das ist, wie immer, nur eine Frage der Zeit. Bei “Carnivore” kam die Pandemie dazwischen. Hoffentlich verläuft jetzt alles reibungslos.

FYI… I just finished the final Vocals for the NEW @BodyCountBand album 'MERCILESS' this weekend.. Now the album just has to be mixed.. Stay Tuned.. Coming soon! 💥 pic.twitter.com/qXq7vOSgUK