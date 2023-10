Bring Me The Horizon begeben sich auf die „DArkSide“

Bring Me The Horizon begeben sich mit ihrer neuen Single auf die „DArkSide“. Die Band kündigte erst kürzlich an als Headliner des renommierten Zwillingsfestivals Hurricane & Southside am Start zu sein. Mit neuer Musik steigern sie die Vorfreude auf ihr kommendes Album.

© Bring Me The Horizon – DArkSide (Single Artwork)

Hört „DArkSide“ hier: https://bmth.co/DArkSideAY

Ihr neues Studioalbum wird „POST HUMAN: NeX GEn“ heißen. „DArkSide“ folgt auf die Singles „LosT“, „AmEN!“, „DiE4u“ und „sTraNgeRs“.

BRING ME THE HORIZON

UK TOURDATEN JANUAR 2024

9.01. – Cardiff, Motorpoint Arena

10.01. – Bournemouth, BIC

12.01. – Birmingham, Utilita Arena

13.01. – Manchester, AO Arena

14.01. – Glasgow, OVO Arena

16.01. – Newcastle, Utilita Arena

17.01. – Liverpool, M&S Bank Arena

19.01. Sheffield, FlyDSA Arena

20.01. London, 02 Arena

21.01. – London, 02 Arena

23.01. – Dublin, 3 Arena

