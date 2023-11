Broilers feiern 30. Jubiläum mit “Jolly Good Fellas”

Die Broilers feiern unter dem Motto “Jolly Good Fellas” ihr 30. Jubiläum. Dazu wird es zwei Warmup-Shows in Düsseldorf im Stahlwarm Anfang Juni 2024 geben, dann je eine Show bei Rock am Ring und eine bei Rock im Park. Und Mitte Juni dann das große Ereignis mit Gästen auf der Berliner Waldbühne.

Die Band schreibt selbst dazu in den Sozialen Medien: „1994 – 2024, 30 Jahre Broilers, das sind 30 Jahre Freundschaft und damit wäre eigentlich alles gesagt …

30 gemeinsame Jahre bedeuten Wachsen und Zusammenwachsen. Auch miteinander streiten und zusammen streiten – für die gute Sache. Zusammen feiern und zusammenstehen, an guten wie an schlechten Tagen. Für uns bedeutet all das, was wir erreicht haben, dass wir stolz aufeinander sind und sehr, sehr dankbar.

Uns ist jeden Tag bewusst, dass es etwas Besonderes ist, was wir bis hierhin erleben durften. Ihr alle füllt das mit Leben: Wenn wir Eure Nachrichten lesen, Euch vor der Bühne auf unseren Konzerten sehen oder einfach mal so auf der Straße treffen, ohne Euch ist all das oben Gesagte nur heiße Luft.

Deshalb möchten wir unseren 30. Geburtstag gemeinsam mit Euch feiern. Bevor sich das Monster Broilers in eine längere Pause zurückzieht, steigen fünf Geburtstagspartys, die sich gewaschen haben.

Am 4. und 5. Juni geht es im kleinen Kreis in Düsseldorf los (Diese beiden Warming Up-Konzerte wurden bereits durch unseren Newsletter angekündigt und waren direkt ausverkauft), zu unseren Shows bei @rockamringofficial & @rockimparkofficial sind alle eingeladen, die uns die letzten Jahrzehnte begleitet haben und alle, die das in Zukunft noch vorhaben: Wir haben so Bock darauf, Euch eine Setlist um die Ohren zu hauen, die aus jeder Pore Broilers schwitzt.

Und am 14.06. gibt es dann den Höhepunkt der Feierei in der Hauptstadt, bei unserer fetten Geburtstagsparty mit der ganzen Broilers-Familie. Das dicke B im dicken B. Alle Freunde und Verwandten dabei und vielen Überraschungen dazu. Kein Halten mehr in Berlin: For we are Jolly Good Fellas – hoch sollen wir leben – auf die nächsten 30 Jahre mit Euch zusammen!

30 Jahre Broilers »Jolly Good Fellas«

04.06.2024 Düsseldorf: Stahlwerk AUSVERKAUFT

05.06.2024 Düsseldorf: Stahlwerk AUSVERKAUFT

07.06.2024 Nürnberg: Rock im Park

08.06.2024 Nürburgring: Rock am Ring

14.06.2024 Berlin: Waldbühne

Der Vorverkauf für das Konzert in Berlin startet am Montag, 06.11.2023 um 10 Uhr. Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter www.eventim.de.

Come on, come all!“

30 Jahre Broilers »Jolly Good Fellas« 1994-2024

04.06.2024 Düsseldorf, Stahlwerk (Warming Up!-SOLD OUT!)

05.06.2024 Düsseldorf, Stahlwerk (Warming Up!-SOLD OUT!)

07.06.2024 Rock im Park, Nürnberg

08.06.2024 Rock am Ring, Nürburgring

14.06.2024 Berlin, Waldbühne

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon