Captain Planet mit neuer Single “Neujahr”

Captain Planet haben kürzlich ihr neues Album “Come On, Cat” angekündigt und gibt es jetzt mit “Neujahr” den Opener des Longplayers auf die Ohren. Er markiert eine Ode an die Hoffnung in Zeiten des Umbruchs. “Come On, Cat” wird am 08. September auf Zeitstrafe erscheinen.

Sänger und Gitarrist Jan Arne von Twistern sagt zum neuen Song: “Neujahr ist das Dankeslied für all diejenigen, die in Zeiten großer Veränderung das Positive vorne anstellen und die Hoffnung hochhalten. Vielleicht auch eine Art Mutmacher für die Zukunft. Autosuggestiv und vielleicht auch ein bisschen zweckoptimistisch. Ungewöhnliche Töne vielleicht – aber musste mal raus”.

© Captain Planet – Neujahr (Cover)

CAPTAIN PLANET – „Neujahr“ (Single)

CAPTAIN PLANET – “Come On, Cat”-Tour 2023/24

30.09.23 Hannover, Béi Chéz Heinz

01.10.23 Berlin, Frannz Club

02.10.23 Dresden, Chemiefabrik

13.10.23 Kiel, Hansa 48

14.10.23 Münster, Gleis 22

15.10.23 Köln, Artheater

16.10.23 Darmstadt, Oetinger Villa

17.10.23 Karlsruhe, P8

18.10.23 Nürnberg, Desi

01.12.23 Wolfsburg, Sauna-Klub

02.12.23 Leipzig, Conne Island

15.12.23 Hamburg, Hafenklang

16.12.23 Hamburg, Hafenklang

04.01.24 Bremen, Tower

05.01.24 Dortmund, FZW

06.01.24 Göttingen, Musa