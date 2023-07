Die beiden Bands Casino Blackout und Zirkel veröffentlichen mit “Sixpack und Billigwein” eine gemeinsame Single. Produziert wurde „Sixpack und Billigwein“ von Michael Czernicki (u.a. Rogers, Antilopen Gang) in den Düsseldorfer Rock Or Die Studios. Anhören könnt ihr euch den Song an dieser Stelle.

Casino Blackout x Zirkel – Sixpack und Billigwein Single COVER