Cypress Hill feiern 30. Jahrestag von “Black Sunday”

Cypress Hill feiern den 30. Jahrestag vom Studioalbum “Black Sunday” mit einer diitalen Expanded Edition. Dieses wird am 20. Juli 2023 erscheinen. Der Klassiker im neuen Gewand: DJ Muggs remixt “Hits from the Bong”. Der neue Mix ist weiter unten zu hören. Ursprünglich eerschienen am 20. Juli 1993, schaffte es “Black Sunday” mit seinem lateinamerikanischen Einschlag und düsterem Storytelling über psychedelisch gesponnene Gothic-Rap-Soundlandschaften auf Platz eins der Billboard 200. Es machte Cypress Hill zur ersten HipHop-Band in der Geschichte, die gleichzeitig mit zwei Alben in den Top 10 der Albumcharts vertreten war.

Zum 50-jährigen HipHop-Jubiläum in diesem Jahr und anlässlich des 30. Jahrestags des Albums erscheint “Black Sunday” am 20. Juli über Sony Music / Certified als digitale 30th Anniversary Expanded Edition inklusive 5 Bonustracks. Mit dabei ist der brandneue “Insane in the Brain”-Remix von Statik Selektah, der ebenfalls neue “Hits from the Bong”-Remix von DJ Muggs, der erstmals digital erhältliche “Lick A Shot”-Remix von Baka Boyz, die spanische Version von “Insane in the Brain” (“Loco En El Coco”) und der B-Seiten-Fanfavorit “Scooby Doo”.

Gemeinsam legen Certified und Get On Down das Album auch auf Vinyl neu auf. Neben den 14 Originaltracks gibt es drei Bonustracks auf Doppelvinyl zu hören, darunter “Scooby Doo”, einen “Insane in the Brain” Extended Mix und “Hits from the Bong” im Remix von T-Ray.

Cypress Hill – Black Sunday (30th Anniversary) (Expanded Edition) (© Columbia Records))

Tracklist

I Wanna Get High I Ain’t Goin’ Out Like That Insane in the Brain When the Shit Goes Down Lick A Shot Cock the Hammer Interlude 3 Lil’ Putos Legalize It Hits from the Bong What Go Around Come Around, Kid A to the K Hand On the Glock Break Em’ Off Some Insane in the Brain (Statik Selektah Remix) Lick A Shot (Baka Boys Remix) Hits from the Bong (DJ Muggs 2023 Remix) Scooby Doo Loco En El Coco (Insane in the Brain) [Spanish Version]