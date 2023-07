Die Toten Hosen, Gerhard Polt und die Well-Brüder nun in der Schweiz

Die Toten Hosen, Gerhard Polt und die Well-Brüder verkünden nun einen Termin in der Schweiz im Rahmen ihrer “FOREVER! – Eine kulturelle Aneignung Zumutung”. Das Konzert findet am 16. August in Zürich statt, der Vorverkauf ist heute um 17 Uhr gestartet.

Weiter heißt es: “Aus produktionstechnischen Gründen gibt es ab sofort jetzt auch wieder Karten für die bislang ausverkauften Konzerte in Oberschleißheim und Berlin unter www.dth.de in unserem Ticketshop. Und ein Tipp noch für alle, die bislang leer ausgegangen sind: Schaut auch immer mal bei schon ausverkauften Terminen bei uns in den Shop: Es kommt vor, dass eine kleine Anzahl an Rückläuferkarten dort wieder in den Verkauf gehen. Wir freuen uns auf Euch und alle Konzerte dieser außergewöhnlichen Tournee, Eure Hosen

NEUER TERMIN „FOREVER! – Eine kulturelle Aneignung Zumutung“

16.08.2023 CH – Zürich – The Hall

Vorverkaufsstart 18.07. | 17:00 Uhr

Tickets unter www.dth.de und www.ticketcorner.ch”

Außerdem scheint eine Film-Dokumentation der Tour in Arbeit zu sein. Dazu heißt es: “Bei diesen Konzerten treffen die bayrischen Freigeister auf uns im Punkrock verwurzelte Rheinländer. Damit zelebrieren wir gemeinsam unsere jahrzehntelange Freundschaft in einem Rahmen, der alles andere als ein normales Konzert ist. Warum das so wurde, wie es ist, wie das aussieht und wie es sich vor allem anhört, das zeigt dieser Film hier, den wir bei den Proben und der anschließenden Premiere letzte Woche im Bauerntheater Schliersee gedreht haben.

Mehr über Gerhard, die Well-Brüder und unsere gemeinsame Geschichte kann man hier in der Rubrik „Freunde“ auf der DTH-Homepage lesen. Das letzte Album von Gerhard Polt und den Well- Brüdern „Gerhard Polt und die Well-Brüder- 40 Jahre“ (mit einigen kleinen Hosen-Beiträgen), erschienen auf unserem Label JKP, gibt’s bei uns im Shop, im Handel und Digital.”

© Gerhard Polt, die Well Brüder & Die Toten Hosen: Eine kulturelle Zumutung – Live 2023

„FOREVER! – Eine kulturelle Aneignung Zumutung“

18.07.2023 Freiburg – ZMF

19.07.2023 Altusried – Allgäuer Freilichtbühne Altusried

21.07.2023 Spalt – Open Air am Brombachsee

22.07.2023 Jena – Kulturarena Jena

24.07.2023 Gelsenkirchen – Amphitheater

26.07.2023 Hamburg – Stadtpark Open Air

27.07.2023 Berlin – Admiralspalast

29.07.2023 Oberschleissheim – Schloss Oberschleissheim

30.07.2023 Oberschleissheim – Schloss Oberschleissheim

09.08.2023 AT-Wien – Theater im Park

10.08.2023 AT-Wien – Theater im Park

12.08.2023 Dresden – Junge Garde

13.08.2023 Hannover – Gilde Parkbühne

15.08.2023 Stuttgart – SpardaWelt Freilichtbühne

16.08.2023 CH-Zürich – The Hall

Zudem könnt ihr Campinos Feuerwehrjacke ersteigern, es handelt sich bei diesem Stück um die gleiche Jacke, die der Hosen-Sänger beim Song 112 trägt. Die Auktion findet ihr hier auf eBay.de.