Dir En Grey kündigen Europa-Tour 2024 an

Die japanische Rock-Band Dir En Grey kündigt ihre kommende Europa-Tour für März 2024 an. Der Fokus liegt auf den beiden Studioalben “Withering to death” und “UROBOROS” und findet im Rahmen der “EUROPE TOUR24 FROM DEPRESSION TO __ [mode of Withering to death. & UROBOROS]” statt. Dies wird ihre erste Europa-Tour nach rund vier Jahren sein. Die Tour wird in Warschau, Polen, am 19. März 2024 beginnen und die Band durch Frankreich, UK und Deutschland führen.

Angedacht ist, dass jedes Album je eine Show in je einer Stadt bekommt. Dies ist aber nicht immer der Fall. Berlin beispielsweise bekommt beide, Oberhausen hingegen nicht.

Weiter unten, nach dem Tour-Plakat, gibt es noch zwei Videos zur Einstimmung.

© Dir En Grey – EUROPE TOUR24 FROM DEPRESSION TO ________ [mode of Withering to death. & UROBOROS]

