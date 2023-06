DORO kündigt neues Album “Conqueress – Forever Strong And Proud” an; erste Single am Start

Von der Metal-Queen Doro Pesch gibt es am 27. Oktober 2023 das neue Studioalbum mit dem Titel “Conqueress – Forever Strong And Proud”. Außerdem gibt es die erste Single aus dem Langspieler, der via Nuclear Blast Records erscheinen wird. Darauf sind 19 Songs enthalten. Die Sängerin und Songschreiberin nahm unter anderem wieder in den Studios von Miami, New York und Hamburg auf.

© Doro – Conqueress – Forever Strong And Proud Album Cover

Zum Auftakt der Albumveröffentlichung hat die Metal-Ikone mit ‘Time For Justice’ eine mitreißende erste Single ausgekoppelt.

Zum großen 40. Thronjubiläum lädt die Metal Queen außerdem zu zwei Megakonzerten ein: am 2.8. zu einer großen Headliner-Show in Wacken, am 28.10. zur Jubiläumsshow in Düsseldorf und zu vielen weiteren weltweiten Festivals. Passender geht’s nicht.

VIDEO „Time For Justice“