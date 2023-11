Die Rostocker Dritte Wahl haben mit “Keine Zeit für weisse Fahnen” einen Song veröffentlicht. Diesem haben sie auch ein Musikvideo spendiert, was weiter unten zu finden ist. Dieses Stück beschäftigt sich einmal mehr mit dem ausufernden Kapitalismus und den immer sichtbarer werdenden Folgen für die Menschen und das Klima auf der Welt. Das neue Album „Urlaub in der Bredouille“ erscheint am 15. Dezember.

Dritte Wahl – © Credits: Andreas Hornoff

