Duff McKagan kündigt Europatour an

Der Musiker Duff McKagan kündigte heute seine Europatour an und die Expanded Edition zum Album “Lighthouse” ist ebenfalls draußen. Das Werk ist das dritte Soloalbum und erschien im Oktober 2023. Eine Tour für Oktober 2024 ist jetzt angekündigt worden und die Tourdaten ziehen sich durch 15 Städte in elf Ländern. Die Konzertreise beginnt in Dublin.

Duff McKagan ist voller Vorfreude: „At last! At last! See you all soon. #Lighthouse. Let’s go!”

Hier alle Dates im Überblick:

30.09. Dublin, Academy, Irland

02.10. Glasgow, Oran Mor, UK

03.10. Manchester, Academy 2, UK

05.10 London, Islington Assembly Hall, UK

07.10. Utrecht, Tivoli, Niederlande

08.10. Köln, Kantine

09.10. München, Freiheitshalle

11.10. Brno, Sono Centrum, Czechien

13.10. Warschau, Stodola, Polen

14.10. Berlin, Heimathafen

16.10. Mailand, Magazzini Generali, Italien

17.10. Solothurn, Kofmehl, Schweiz

19.10. Liege, OM, Belgien

20.10. Paris, Trianon, Frankreich

22.10. Stockholm, Nalen, Stockholm

Der Vorverkauf für die deutschen Dates startet wie folgt:

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom

Mi., 17.04.24, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Telekom Prio Tickets:

Mi., 17.04.24, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 18.04.24, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 19.04.24, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/artist-duff-mckagan-3875

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

Die kürzlich veröffentlichte Lighthouse (Expanded Edition) enthält acht zusätzliche Tracks sowie drei exklusive Live-Videos, die im vergangenen Dezember bei Easy Street Records in McKagans Heimatstadt Seattle, WA, aufgenommen wurden.

© Duff McKagan – Lighthouse (Artwork)

Seit seinem 15. Lebensjahr hat McKagan in so unterschiedlichen und einflussreichen Bands wie The Vains (1979), The Fastbacks (1980), The Living (1982), The Fartz (1982), 10 Minute Warning (1983) und Loaded (1998) mitgewirkt – und natürlich in seiner historischen Rolle als Gründungsmitglied von Guns N’ Roses und Velvet Revolver.

„Es gibt einen Song von Duff McKagan namens ‚Chip Away‘, der eine tiefe Bedeutung für mich hat”, sagte Dylan dem Wall Street Journal. „Es ist ein grafischer Song. Chip Away, Chip Away, wie Michelangelo, der einen massiven Marmorstein aufbricht, um darin die Form von König David zu entdecken. Er erbaute ihn nicht von Grund auf, sondern hackte den Stein ab, bis er den König entdeckte. Das ist wie bei meinem eigenen Songwriting, ich ‚über-schreibe‘ etwas, dann hacke ich Zeilen und Phrasen ab, bis ich zum Eigentlichen komme.”

