Extreme – Six CD Kritik

Extreme haben 2008 mit “Saudades De Rock” von sich hören lassen und wenige Zeit folgte die Live-DVD “Take Us Alive”. Ihr Song “More Than Words” aus den 1990er Jahren hat immer noch Ohrwurmcharakter und wird von vielen Generationen erkannt und gemocht. Das angeesprochene 2008er Werk und die DVD mochte ich, sofern ich mich korrekt erinnere, auch. Umso gespannter war ich auf das 2023er Werk “Six”.

„EXTREME ist eine Band, die immer voller Leidenschaft steckt und manchmal auch ein bisschen rebellisch ist“, erklärt Gary. „Wir konkurrieren nicht mit anderen, aber wir streben danach, uns selbst immer wieder zu übertreffen. Auf diesem Album gibt es einige Momente, in denen uns das gelungen ist. Trotz all der Jahre, die wir zusammen sind, haben wir es immer geschafft, zusammenzubleiben und uns weiterzuentwickeln. Jedes Mal, wenn wir auf die Bühne oder ins Studio gehen, haben wir das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Daher glaube ich, dass einige der Songs auf diesem Album zu den Besten gehören, die wir jemals geschrieben haben.“

© Extreme – Six Album Artwork

„Viele Leute meinen bereits nach zwei oder drei Songs zu wissen, was ein EXTREME Album ausmacht, jedoch trifft das in den meisten Fällen nicht zu“, erklärt Nuno. „Das gilt für all unsere Alben. Echte EXTREME-Fans wissen, dass sie das Unerwartete erwarten sollten. Ich denke, dass wir heutzutage wieder ein gutes Rockalbum der alten Schule brauchen. SIX ist definitiv modern, aber man kann die Kopfhörer aufsetzen und eine Reise von vorne bis hinten erleben. Es ist ‘EXTREME 2.0’.“

On February 17, 2023, the band began to release a different teaser each day, to end on February 28. On March 1, 2023, Extreme released the single “Rise” and announced that Six would be released on June 9 of the same year. On April 19, 2023, Extreme released the official videos for “Banshee” and “#Rebel” on their YouTube channel.

Und wie die Info zum Album sagt: Der Track “Rise” beinhaltet tatsächlich ein ziemlich gutes Solo von Nuno. “Other Side Of The Rainbow”, Stück Numero 4 auf dem Longplayer, hat einen fantastischen und eingängigen Chorus/Refrain. “Small Town Beautiful” reiht sich da gut ein und bleibt bei einem ähnlichen Gitarren-Sound.

An manchen Stellen gibt es Rock, manchmal auch in Kombination mit diversen, seichten Electronica. Wie zum Beispiel bei “X Out”. Die Band kann das immer noch, nach immerhin über dreißig Jahren. Wenngleich auch mit kleinen Unterbrechungen und nun mit einer fünfzehnjährigen Pause zwischen “Six” und dem Vorgänger. Extreme liefern hier dennoch gut ab, auch wenn bei mir bei weitem nicht alle Tracks zünden oder für mein Empfinden zu lange brauchen. Das Handwerk beherrschen sie und kann ihnen nicht abgesprochen werden.