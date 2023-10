Ghost kündigen “Phallos Mortuus”-Box-Set (Dildo-Set) zum 10. Jubiläum an

Zum zehnjährigen des 2013 veröffentlichten Dildo-Box-Sets kündigt die Band Ghost nun eine Wiederauflage von dem “Phallos Mortuus”-Box-Set (Dildo-Set) zum 10. Jubiläum an. Die Sammler wird es freuen, enthält die Box doch einiges, was es längere Zeit nich mehr gegeben hat und außerdem viel Humor.

Die “Phallos Mortuus” Ritual-Box kommt in einer Bibel-Schattule mit Gold-ähnlichem Artwork und rotem Samt. Als Zeichen der Authentizität gibt das Ghost-Logo auf einer Scheidungspapier-Rolle. Außerdem gibt es einen Ghost-Metal-Pin. Auch dabei ist ein Butt-Plug mit dem Grucifix-Logo am “glatten, unteren Ende”. Eine ungewöhnliche Kombination. Mit dabei ist auch der schwarze Dildo, der in Form von Papa Emeritus II geformt ist.

Der Preis liegt bei 225 US-Dollar. Das gute Stücke kann man hier kaufen. Die Gruppe arbeitet zudem an einem Film mit Konzertelementen.

