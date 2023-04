Ghost kündigen Cover-EP an, droppen “Jesus He Knows Me”-Video

Die schwedische Hardrock-Gruppe Ghost haben eine 5-Song-Cover-EP namens “Phantomime” angekündigt. Darauf enthalten sind Coverversionen von Genesis, Iron Maiden, Television, The Stranglers und Tina Turner. Die Band um Frontmann Tobias Forge haben ihre Version von “Jesus He Knows Me” von Genesis enthüllt. Die offizielle Audio, das Musikvideo und ein Interview folgen nun. Weiter unten gibt es das Cover, die Tracklist und mehr.

Neben “Jesus He Knows Me” enthält die EP auch “See No Evil” (Television), “Hanging Around” (“The Stranglers), “Phantom Of the Opera” von Iron Maiden und Tina Turners “We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)”. Die EP wird am 18. Mai 2023 via Loma Vista Recordings erscheinen.

© Ghost – Phantomime Cover Artwork

“Phantomime” Tracklist:

01-See No Evil (Television)

02-Jesus He Knows Me (Genesis)

03-Hanging Around (The Stranglers)

04-Phantom of the Opera (Iron Maiden)

05-We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)

Pre-Order