Der Pop-Punk-Rapper Hollow River, aka Mark MacDonald, veröffentlicht kürzlich seine neue Single “Change” samt Musikvideo. Der Song wurde in New York Citys legendären Power Station Studios im Dezember 2022 aufgenommen.

© Hollow River – Change (Artwork)

MacDonald dazu: “This is a song about outgrowing close friends who feel small when I chase my dreams and needing to make a change to be around people who treat me better and are happy about my successes.”