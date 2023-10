In Extremo kündigen “Carpe Noctem – Burgentour 2024” an

In Extremo kündigen für das kommende Jahre ihre neue “Carpe Noctem – Burgentour 2024” an. Das haben die Spielleute kürzlich kundgetan und auch das sie wieder über mittelalterliche Burgen und Schlösser reisen werden. Eine Unterfangen in eine musikalische Vergangenheit.

Auch 2024 werden wieder formschöne Hard-Tickets über die Band-Ticketseite erhältlich sein, exklusiv ab dem 20.10. ab 12 Uhr unter www.inextremo-tickets.de ! Neben den normalen Hardtickets gibt es wieder die sehr begehrten VIP-Tickets in limitierter Anzahl. In diesem Jahr kann man beim Kauf einer VIP-Karte zusätzlich zum VIP-Überraschungspaket noch 10 Sonnenliegestühle im In Extremo Design und einen „geheimen“ Hauptgewinn in einer Verlosung gewinnen.

BURGENTOUR 2024:

13.06.24 Coburg – Kulturfabrik Cortendorf

15.06.24 Satzvey – Burg Satzvey

19.07.24 Görlitz – Landskronenbrauerei

20.07.24 Magdeburg – Festung Mark

26.07.24 Singen – Festung Hohentwiel

27.07.24 Creuzburg – Burg Creuzburg

16.08.24 Illingen – Burgplatz

29.08.24 Hanau – Amphitheater

30.08.24 Klaffenbach – Wasserschloss

07.09.24 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein

Der Vorverkauf startete kürzlich unter: www.inextremo-tickets.de

© In Extremo – “CARPE NOCTEM – BURGENTOUR 2024”

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon