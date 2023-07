In This Moment präsentieren “The Purge” aus neuem Album “Godmode”

Die US-Metal-Band In This Moment präsentieren mit “The Purge” ihre neue Single aus dem kommenden neuen Studioalbum “Godmode”. Dazu gibt es auch, weiter unten zu sehen, ein Video. Der Longplayer wird am 27. Oktober 2023 via BMG – Warner Music erscheinen.

Parallel zur Single-Veröffentlichung feierte auch das offizielle Musikvideo zu „THE PURGE“ bereits Premiere, das unter der Regie von Jensen Noen (Ice Nine Kills, Falling In Reverse, Hollywood Undead) entstanden ist.

„Wir freuen uns riesig, endlich den neuen Song ‘THE PURGE’ präsentieren zu können“, kommentierte Sängerin Maria Brink. „Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass alles so gut geklappt hat, diese Songidee zum Leben zu erwecken – sowohl klanglich als auch visuell. Kane Churko und Jensen Noen haben uns dabei geholfen, dieses musikalische und visuelle Erlebnis zu kreieren. Ohne die beiden hätten wir das niemals geschafft. Die Kernaussage des Songs besteht darin, dass man auf gar keinen Fall zu tief in den Kaninchenbau hinabsteigen darf: Man darf nicht zu tief fallen, muss immer sein Gleichgewicht bewahren. Da waren sehr viele angestaute Emotionen im Spiel, als ich mich zum ersten Mal mit dem Song befasste. Und nachdem ich das alles jahrelang unterdrückt hatte, konnte ich es dann endlich rauslassen! Enjoy!“

„Die Idee für diesen Song kam uns schon während der Lockdown-Zeit. Jeder von uns hat seine individuellen Erfahrungen gemacht während der Pandemie, und wir mussten dabei zusehen, wie die Gesellschaft immer mehr in die Brüche ging, wie alles davon zerrissen wurde – das war so eine verrückte Zeit“, erinnert sich Gitarrist Chris Howorth. „Uns ging’s wie allen: von einem Moment auf den nächsten war für die Band kompletter Stillstand angesagt. Aber während des Lockdowns schickte ich Maria dann einzelne Ideen rüber, an denen ich gerade arbeitete. Diese fand sie dann sofort großartig. Schon damals sagte sie: ‘Das wird unsere erste Single.’ Ja, jetzt sind ein paar Jahre vergangen, und der ganze angestaute Frust und all die Ängste haben sich nun in Marias Text und ihrer Performance entladen. So ist also dieser wahnsinnig eindringliche Song entstanden.“

© In This Moment – Godmode (Artwork)

Erste Details hat die Band aus Los Angeles auch zu “GODMODE” bekanntgegeben. Das achte Studioalbum von In This Moment, das in den Hideout Recording Studio in Las Vegas aufgenommen wurde, vereint insgesamt 10 Tracks. Produziert wurde es von Kane Churko (Ozzy Osbourne, Papa Roach, Five Finger Death Punch) und Tyler Bates (John Wick, Jerry Cantrell, Bush). „Wir können es echt kaum noch abwarten, bis alle hören, was wir dieses Mal aufgenommen haben“, so Howorth.

Tracklisting

GODMODE THE PURGE ARMY OF ME SACRIFICE SKYBURNER SANCTIFY ME EVERYTHING STARTS AND ENDS WITH YOU DAMAGED (feat. Spencer Charnas) FATE BRINGER

10.I WOULD DIE FOR YOU