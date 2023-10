INVSN auf Tour und “Live at Clouds Hill”-LP kommt

2022 war für die Band INVSN ein gutes Jahr. Im Juni erschien die LP “Let The Night Love You”, im Dezember desselben Jahres folgte die EP “How Far Have We Fallen”, die mit einer Live at Clouds Hill-Session zusammenfiel. Nun kommt die Gruppe auf Tour und die LP aus besagter Session wird es vorerst nur exklusiv auf den kommenden Konzerten geben. Danach gefolgt von den Online-Kanälen der Band und deren Label Clouds Hill und später im Einzelhandel.

© INVSN – Live at Clouds Hill (Artwork)

Mit „Slow Disco“ ist Mitte September die Vorab-Single zum Album und zur anstehenden Tour erschienen. Das Live-Video zum Track gibt es hier:

Frontmann Dennis Lyxzén hat auch mit anderen Projekten alle Hände voll zu tun hat (exklusive Vinyl-only Veröffentlichung mit Punk Band Vännäs Kasino, erneute US-Tour mit Fake Names – um nur zwei zu nennen).

INVSN – Europa Tour 2023

03/10/2023 NO Oslo – Vaterland

04.10.2023 DK Kopenhagen – Basement

05.10.2023 DE Hamburg – Hafenklang

06.10.2023 DE Bochum – Die Trompete

07.10.2023 DE Reutlingen – Wild Orchid Fest

08/10/2023 BE Gent – Chinastraat

09/10/2023 FR Le Havre – McDaids Pub

10.10.2023 FR Angers – Jokers Kneipe

11.10.2023 FR Lyon – Le Sonic

12.10.2023 IT Bologna – Dev

13.10.2023 IT Mezzago – Blüte

14.10.2023 AT Pregarten – Altes Kaufhaus

15.10.2023 DE Dresden – Chemiefabrik

INVSN – „Live at Clouds Hill”

Ab sofort auf Tour erhältlich

© INVSN – Europa Tour 2023

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon