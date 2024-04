Jan Delay veröffentlicht seine neue Video-Single “Hallo!”

Mit “Hallo!” ist kürzlich der zweite neue Song aus seinem 25 Jahre Best-Of „Forever Jan“ von Jan Delay erschienen. Der Longplayer erscheint am 3. Mai 2024. Über den Song sagt Jan: „’Hallo!’ ist als Soundtrack zum Hütte abreißen gedacht. Ich wollte für das Best Of unbedingt noch eine Art Sport- oder Aufbruch-Hymne mit geballter Disko No.1 Energie. So ein akustisches ‘Jetzt geht‘s los!’ und ich bin überglücklich, dass es genau das geworden ist!“ Passend zur zweiten Single erscheint ein neues Musikvideo.

https://jandelay.lnk.to/siehstdudasgenauso

© Jan Delay – Forever Jan (Artwork)

