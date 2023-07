Japanische Kampfhörspiele – Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkkorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord CD Kritik

Japanische Kampfhörspiele, nachfolgend meistens nur noch mit JaKa abgekürzt, haben wieder einen neuen Longplayer veröffentlicht. Was mit diesem megalangem Gebilde von Albumtitel auf sich hat? Keine Ahnung. Er heißt jedenfalls “Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkekorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord”. Alles schräge Keywords, Schlagwörter aus den News der letzten Monate? Möglicherweise. Die Albuminfo ist auch verhältnismäßig kurz. Keine Honig um den Mund schmieren, sondern alles auf sich wirken lassen. Einzig steht der sinngemäß dort: “Mit ihrem neuen Album […] wird die männliche Diktatur jetzt endgültig niedergefickt.”

© Japanische Kampfhörspiele – Blaskapelle Bürgermeister Bratwurst Bier Geschenkkorb Bibelstelle Bumskabine Bienensterben Völkermord – Cover Artwork

Auf die Ohren gibt es 15 Songs in 30 Minuten und 40 Sekunden. Von 23 Sekunden bis fast fünf Minuten Spielzeit pro Track gibt es hier schon große Unterschiede. Der längste Track hat es auch musikalisch in sich. Schön groovend und mit viel Melodie ausgestattet. Gefällt mir ausgesprochen gut. Dazwischen einige elektronische Einsprengsel. World-Music ähnliche Gebilde finden sich aber auch immer mal wieder in den einzelnen Stücken. Ebenso die bekannten aufgebrochenen Songstrukturen. Soundtechnisch bleibt man sich treu ohne eine Kopie zu sein. Auch das gefällt mir sehr gut. Die ganze Platte kann sich hören und lassen.