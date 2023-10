“Kiss – Time Traveler” erscheint im November 2023

Am 24. November 2023 erscheint das schwedische Buch “Time Traveler – En osminkad odyssé” (englisch: „Time Traveler – An Unadorned Odyssey“) von Carl Linnaeus und Alex Bergdahl. Die beiden Freunde zählen, zumindest wenn man der Pressemitteilung glauben schenken mag, zu Schwedens führenden Kiss-Experten. Sie reisen in die Vergangenheit, um den Leser durch die Platten zu führen. Dies ist das vierte gemeinsame Buch der Autoren.

© KISS – Time Traveler – En osminkad odyssé von Carl Linnaeus und Alex Bergdahl

Carl Linnaeus ist einer der angesehensten Musikjournalisten Schwedens, der 2013 sein Buchdebüt mit dem Bestseller “Kiss – Den osminkade sanningen” (deutsch: “Kiss – Die ungeschminkte Wahrheit”) gab.

Alex Bergdahl ist ein renommierter Dozent, der seit 2015 hinter dem gefeierten Kiss-Podcast Alex Room Service steht.

Kiss Time Traveller erscheint am 24. November 2023, das Buch kann jedoch bereits jetzt bei Ginza vorbestellt werden.

