Kummer veröffentlicht Doku zu “KIOX” und seinen letzten beiden Shows

Felix Kummer, bekannt auch als Frontmann von Kraftklub, veröffentlicht in Kürze eine dreiteilige Dokumentation namens “Bye, Bye Kummer”. Der 3-Teiler ist ab dem 5. Mai 2023 in der ARD Mediathek zu sehen. 2019 erschien ”KIOX”, 2022 fand das Projekt sein Ende mit zwei Shows in der Berliner Wuhlheide.

2019 erschien unter seinem bürgerlichen Namen Kummer das Album “KIOX” mit sehr persönlichen Texten. Nach einer pandemiebedingten Tourpause fanden im Sommer 2022 die letzten beiden Konzerte in der Berliner Wuhlheide vor jeweils 17.000 Zuschauer:innen statt. Diese letzten Shows der “KIOX”-Ära wurden vor und hinter der Bühne begleitet und zusammen mit Bildmaterial aus drei turbulenten Jahren Kummer zu einem dreiteiligen Dokumentarfilm und Konzertmitschnitt zusammengefasst.

Schon zum Release von “KIOX” kündigte Felix Kummer an, dies werde ein einmaliges, zeitlich begrenztes Projekt unter dem Namen Kummer sein. So wurde das physische Album auch nur ein einziges Mal aufgelegt, im extra dafür gegründeten eigenen Plattenladen verkauft und wird auch in Zukunft nicht wieder hergestellt.

Trotz des großen Erfolgs des Anfangs blieb auch Kummer nicht von der Pandemie verschont. Einen Tag vor dem geplanten Tourbeginn beginnt der Lockdown und damit die für die gesamte Musikindustrie zehrenden Jahre zwischen geschlossenen Venues, Terminverschiebungen und Einlassbeschränkungen. In Folge 2 wird sichtbar, wie frustrierend für die Fans, den Künstler und sein Team diese Phase ist.

Die dreiteilige Konzert-Doku ist ab dem 5. Mai 2023 in der ARD Mediathek zu sehen.

Das rbb Fernsehen sendet die Folgen 1 und 2 am Dienstag, den 9. und 16.5., um 23.30 Uhr. Folge 3 wird in der Nacht vom 23. auf den 24.5. um 00.00 Uhr gezeigt.