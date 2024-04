Lindsey Stirling veröffentlicht „Inner Gold“ mit Royal & The Serpent

Die Geigerin und Tänzerin Lindsey Stirling veröffentlichte kürzlich ihre neue Single „Inner Gold“ mit Royal & The Serpent. Das neue Studioalbum „Duality“ erscheint am 14. Juni 2024 via Concord Records. Lindsey Stirling geht ab Juli auf große Nordamerika-Tournee und spielt dabei an legendären Orten wie dem Greek Theatre in Los Angeles, der Radio City Music Hall in New York City, der MGM Music Hall at Fenway in Boston und vielen mehr.

© Lindsey Stirling – Inner Gold mit Royal & The Serpent cover art

Im großartigen Musikvideo zu „Inner Gold“, das ebenfalls am Freitag veröffentlicht wurde, sehen wir Lindsey und Royal in aufwendigen, orangefarbenen Kostümen und mit viel Glitzer bei einer Tanzprobe, in der sie die Zuschauer ermutigen, ihrem inneren Gold zu folgen.

„Inner Gold“ ist die zweite Auskopplung aus Lindseys neuem Album „Duality“ und das Gegenstück zur kürzlich veröffentlichten Single „Eye of the Untold Her“. Während es in beiden Songs um das Vertrauen in eine innere Stimme geht, erforscht „Eye of the Untold Her“ die Intuition, „Inner Gold“ das Wissen.

