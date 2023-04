Madsen mit neuer Single “Ein bisschen Lärm” (Premiere), neues Album “Hollywood” kommt

Am heutigen Freitag, den 14. April 2023 erscheint mit “Ein bisschen Lärm” die erste Single von Madsen aus ihrem kommenden, neuen Studioalbum “Hollywood”. Der Longplayer erscheint dann am 18. August 2023. Die Band des namensgebenden Brüdergespanns Sascha, Johannes und Sebastian mit ihrem Jugendfreund Niko Maurer haben sich in etwas mehr als zwanzig Jahren einen Namen gemacht. Das letzte reguläre, planmäßige Madsen-Album heißt “Lichtjahre” und erschien schon im Jahre 2018.

Fünf Jahre nicht gesungen und damit eine mehrjährige Pause? Nein, ganz so ist es nicht. Denn in der Pandemie erschien das in Eigenregie produzierte Punk-Album “Na gut dann nicht”, dass sich vom ursprünglich scherzhaften Zeitvertreib schnell zu einem Fan-Favoriten mauserte. Zwei Jahre später folgte dann das Solo-Album von Sebastian Madsen mit “Ein bisschen Seele”, auf dem er seiner Liebe für Soul- und Blues-Musik Ausdruck verlieh.

© Madsen – Ein bisschen Lärm Single Cover

Sebastian Madsen zum neuen Song “Ein bisschen Lärm”:

“Was macht mich glücklich? Was unglücklich? Was will ich? Und vor allem: Was will ich nicht? Diese Fragen haben mich beim Texten zu „Ein bisschen Lärm“ beschäftigt. Spielerisch habe ich die Strophen während längerer Autofahrten geschrieben. Ohne Notizblock oder Telefon. Es war wie ein innerliches Aufräumen. Den Refrain hat dann meine Freundin und unsere Keyboarderin Lisa beigesteuert. Dieser macht das Lied zu einer Publikums-Umarmung und jetzt schon zu einem Madsen-Live-Klassiker. Wir hatten noch nie einen schöneren Opener für ein Album!“

Das neunte Studioalbum der Band hört auf den Namen “Hollywood” und erscheint am 18. August 2023 über das neugegründete, bandeigene Label Goodbye Logik Records im Vertrieb von Indigo / The Orchard.

© Madsen – Hollywood Deluxe Edition MockUp