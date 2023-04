Mando Diao kündigen neues Album “Boblikov’s Magical World” an

Manda Diao haben ihr kommendes elftes Studioalbum namens “Boblikov’s Magical World” angekündigt. Der namensgebende Protagonist repräsentiert einen Teil von und in uns, der Dinge gerne mal auf den Kopf stellt. Der Teufel auf unserer Schulter. Er ist nicht böse oder gemeint. Dieser Teil hält nur Ausschau nach Vorteilen und manipuliert gerne Dinge in seinem Sinne. So wird dieser Anteil grob beschrieben. Mando Diao haben das kommende Werk mit Produzent Charlie Storm aufgenommen.

Weiter heißt es: ““Boblikov’s Magical World” invites the listener into a fictional world where the schemer protagonist rules over a group of agents spread out across the world, agents who receive instructions from Boblikov himself to carry out evil deeds. The overarching theme is further amplified by both the cartoon covers and the visualizers. Mando Diao invite you into this parallel universe.”

Tourdaten und Cover sowie Video zum Titelsong gibt es nachfolgend.

© Mando Diao – Boblikov’s Magical World Artwork

“Boblikov’s Magical World” wird am 28. April 2023 über Playground Music Scandinavia weltweit erscheinen.

Eine Tour gibt es im Sommer ebenfalls:

19.07. – (DE) Tuttlingen, Burg Honberg

20.07. – (DE) Erlangen, Kulturinsel Wöhmühle

23.08. – (DE) Bochum, Zeltfestival Ruhr

25.08. – (CH) Arbon, Summerdays Festival

26.08. – (CH) Spiez, Seaside Festival

24.11. – (PL) Warsaw, Proxima

25.11. – (PL) Krakow, Kwadrat

16.11. – (CZ) Prague, Lucerna Music Bar

28.11. – (DE) Berlin, Columbiahalle

29.11. – (DE) Hamburg, Sporthalle

01.12. – (DE) Dresden, Alter Schlachthof

02.12. – (DE) Munich, TonHalle

04.12. – (AT) Vienna, Arena Wien

05.12. – (CH) Zurich, Komplex 457

06.12. – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

08.12. – (DE) Stuttgart, LKA Longhorn

09.12. – (DE) Cologne, Palladium

10.12. – (LU) Luxembourg, Den Atelier

12.12. – (NL) Amsterdam, Paradiso

13.12. – (NL) Nijmegen, Doornroosje

15.12. – (UK) London, O2 Academy Islington

16.12. – (FR) Paris, Le Trabendo