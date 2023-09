Måneskin kündigen die neue Edition ihres Albums “Rush!” an

Måneskin kündigten die neue Edition ihres Albums “Rush!” an. Die neue Fassung von “RUSH! (ARE U COMING?)” erscheint am 10. November 2023. Das Album enthält 5 brandneue Songs, darunter die aktuelle Single “Honey (Are U Coming?)” sowie “Valentine”, “Off My Face”, “The Driver” und “Trastevere”. Das Album wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter Standard-, Transparent- und Splatter-Vinyl, Standard- und Deluxe-CD sowie digital.

“RUSH!” wurde im Januar 2023 veröffentlicht und erreichte in 15 Ländern Platz 1 und in 20 Ländern die Top 5 der Charts. Das Album wurde weltweit über 1,4 Milliarden Mal gestreamt, wobei allein auf Spotify kürzlich 1 Milliarde Streams erreicht wurden, was zu den beeindruckenden 9,2 Milliarden globalen Streams der Band hinzukommt.

Bei den diesjährigen VMAs wurde die Band mit dem Preis in der Kategorie „Best Rock“ für ihr Musikvideo zur Single “The Loneliest” aus dem Jahr 2022 belohnt, wo sie auch für „Group Of The Year“ nominiert waren und “Honey (Are U Coming)” performten:

© Måneskin – Rush! (Are U Coming?) (Artwork)

“RUSH! (ARE U COMING?)” TRACKLIST

Honey (Are U Coming?) Valentine Off My Face The Driver Trastevere Own My Mind Gossip feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not For You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono Della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

“RUSH! (Are U Coming)” wird sowohl digital als auch physisch in unterschiedlichen Formaten erhältlich sein, darunter: CD Standard, CD Deluxe, die das “LOUD KIDS JOURNAL” enthält, ein exklusives Fotobuch mit 152 Seiten mit von Fans gesammelten Fotos und 2LP VINYL STANDARD BLACK 180 GR., 2LP VINYL STANDARD SPLATTER und 2LP VINYL TRANSPARENT.

RUSH! World Tour

September 27, 2023 – Toronto, ON – Scotiabank Arena SOLD OUT

September 29, 2023 – Chicago, IL – Allstate Arena

October 1, 2023 – Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill

October 3, 2023 – Nashville, TN – Nashville Municipal Auditorium

October 6, 2023 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

October 10, 2023 – Los Angeles, CA – Kia Forum

October 13, 2023 – Oakland, CA – Oakland Arena

October 15, 2023 – Vancouver, BC – Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre SOLD OUT

October 20, 2023 – Mexico City, Mexico – Palacio De Los Deportes

October 24, 2023 – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

October 27, 2023 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida

October 29, 2023 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena SOLD OUT

November 1, 2023 -Rio de Janeiro, Brazil – Qualistage

November 3, 2023 – San Paulo, Brazil – Espaço Unimed SOLD OUT

November 20, 2023 – Brisbane, QLD – BCEC SOLD OUT

November 22, 2023 – Sydney, NSW – Hordern Pavilion SOLD OUT

November 23, 2023 – Melbourne, VIC – Margaret Court Arena SOLD OUT

November 25, 2023 – Adelaide, SA – AEC Theatre SOLD OUT

November 27, 2023 – Singapore

December 2, 2023 – Tokyo, Japan SOLD OUT

December 3, 2023 – Tokyo, Japan SOLD OUT

December 5, 2023 – Tokyo, Japan SOLD OUT

December 7, 2023 – Kobe, Japan SOLD OUT

December 14, 2023 – Dublin, Ireland – 3 Arena SOLD OUT

December 19, 2023 – Manchester, UK – AO Arena

