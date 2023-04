Mercy Music zeigen Video zu neuer Single “Suddenly”

Mercy Music haben mit “Suddenly” einen neuen Song veröffentlicht, der auf dem vierten Full-Length-Album “What You Stand To Lose” enthalten sein wird. Der Longplayer erscheint am 30. Juni 2023 über Double Helix Records/SBÄM Records und wurde von Bill Stevenson produziert und gemischt von Jason Livermore.

“Der Text fasst mein Leben als Musiker so zusammen, dass man besser jeden Augenblick live genießen sollte, da es nie eine Garantie dafür gibt, wann alles vorbei sein könnte”, sagt Sänger und Gitarrist Brendan Scholz von der in Las Vegas ansässigen Pop-Punk-Band Mercy Music in der hoffnungsvollen und entschlossenen neuen Single “Suddenly”. Bassist Jarred Cooper fügt hinzu: “Ich liebe die von [Descendents] Karl Alvarez inspirierten Basslines und die Art und Weise, wie die Bridge und das Gitarrensolo zusammenpassen, ist so stark.”

© Mercy Music – What You Stand To Lose Album Artwork

“What You Stand To Lose handelt davon, dass man sich einer seiner schlimmsten Ängste stellt, aus dieser Erfahrung lernt und hofft, dass man auf der anderen Seite als besserer Mensch dasteht”, sagt Scholz.”

Mercy Music “Suddenly” video