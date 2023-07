Metallica arbeiten an Dokumentation über ihre “Superfans”

Metallica hat kürzlich einen Casting-Aufruf gestartet und an ihre “Superfans” gerichtet, was darauf hindeutet kann, dass die Gruppe an einer Dokumentation über ihre “Superfans” arbeitet. Die Filmemache halten Ausschau nach “großen Persönlichkeiten, einzigartigen Charakteren und unerwarteten Geschichten von Metallica-Fans”. Solche die, die Band aus Lieblingsgruppe schätzen und vom Typ “fünftes Bandmitglied” sind. Alle Geschichten sind willkommen und können eingereicht werden.

Die Dokumentation wird von Metallica und den Mercury Studios, powered by Universal Music Group, produziert.

Das aktuelle Studioalbum der Band nennt sich “72 Seasons” und erschien im Frühjahr 2023. Unsere Review dazu findet ihr hier.