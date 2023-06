Metallica veröffentlichen “The Amsterdam Sessions” exklusive via Amazon Music

Metallica haben am gestrigen Tag, Mittwoch, den 14. Juni 2023, das Release “The Amsterdam Sessions (Amazon Music presents)” exklusiv über Amazon veröffentlicht. Die 4-Track-EP beinhaltet die vier Stücke “If Darkness Had A Son”, “Master Of Puppets”, “Lux Æterna” und “Nothing Else Matters”. Zu diesen Stücken soll es jeweils ein Live-Musikvideo geben.

“If Darkness Had A Son” und “Lux Æterna” stammen vom aktuellen Metallica-Album “72 Seasons”, wovon über 140.000 Einheiten in den USA in der ersten Woche verkauft über die (virtuelle) Ladentheke gingen.

© Metallica – The Amsterdam Sessions

“The Amsterdam Sessions (Amazon Music Presents)” Tracklisting:

Master Of Puppets Lux Æterna If Darkness Had A Son Nothing Else Matters