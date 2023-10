Milli Vanilli feiern dieses Jahr Jubiläum mit einer Best Of

Die Pop-Gruppe Milli Vanilli feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum mit einer Best Of namens “The Best Of Milli Vanilli (35th Anniversary)”. Erscheinen wird die Veröffentlichung am 17. November 2023. Außerdem wird es einen Kinofilm mit dem Titel „Girl You Know It’s True“ zum ersten großen Musikskandal in der Geschichte geben. Dieser erscheint am 21. Dezember unter anderem mit Matthias Schweighöfer in der Rolle des Frank Farians.

Diese Jubiläums-Best-Of gibt unter anderem Stücke wie „Girl You Know It’s True“, „Blame It On the Rain“, „I’m Gonna Miss You“ und „Baby Don’t Forget My Number“. Diese Songs kommen beim Publikum nach wie vor gut an und zeigen den anhaltenden Einfluss von Milli Vanilli auf die Musiklandschaft.

Von ihrem ersten Album „All Or Nothing“ wurden weltweit über 8 Millionen Exemplare verkauft. Mit ihrem Debüt-Hit „Girl, You Know It’s True“ wurde ein einzigartiger Hype ausgelöst, der die beiden ehemaligen Clubtänzer Rob Pilatus und Fab Morvan zu Pop-Superstars machte.

1990 wurde die Gruppe mit einem Grammy als „Best New Artist“ ausgezeichnet, der ihr später wieder aberkannt wurde, nachdem bekannt geworden war, dass Rob Pilatus und Fab Morvan – das Gesicht des Projekts – nie wirklich gesungen hatten. Die Gruppe wurde von dem Musikproduzenten Frank Farian zusammengestellt, der auch hinter anderen Gruppen wie Boney M., La Bouche und No Mercy steht, und verwendete die Stimmen der Sänger Brad Howell, John Davis, Jodie Rocco, Linda Rocco und Charles Shaw. Der Skandal machte weltweit Schlagzeilen, und das Duo ging getrennte Wege.

„The Best of Milli Vanilli (35th Anniversary)“ kann ab sofort vorbestellt werden und wird am 17. November 2023 auf Kassette, farbigem Vinyl, schwarzem Vinyl, CD und in digitalen Formaten veröffentlicht.

On Top wird am 21.12. der Kinofilm „Girl You Know It’s True” veröffentlicht, der die Geschichte von Milli Vanilli behandelt – mit Matthias Schweighöfer in der Rolle des Frank Farians.

Seht hier den Trailer zum Film:

© Milli Vanilli – The Best Of Milli Vanilli (35th Anniversary) (Artwork)

TRACKLIST

Girl, You Know It’s True Baby Don’t Forget My Number Blame It on the Rain I’m Gonna Miss You Keep on Running All or Nothing Can’t You Feel My Love Dream to Remember Ma Baker Hush Money Is It Love More Than You’ll Ever Know Take It as It Comes Girl, I’m Gonna Miss You (US Single Version) Girl, You Know It’s True (US Single Version) Baby Don’t Forget My Number (Radio Mix)

