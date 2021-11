Napalm Death auf Campaign For Musical Destruction Tour 2022

Im kommenden Jahr findet die bekannte Campaign For Musical Destruction Tour 2022 wieder statt. Napalm Death halten schon seit 30 Jahren erfolgreich an diesem Konzept fest. Ihr aktuelles Albu “Throes Of Joy In the Jaws Of Defeatism” ist bei Century Media erschienen. Begleitet wird die Band von der Crust-Punk-Legende DOOM – auch aus Birmingham -, die unter anderem mit ihren Alben „Corrupt Fucking System“ und „Police Bastard“ von 1989 bekannt wurden.

Außerdem sind Siberian Meat Grinder (SMG) aus Moskau mit dabei, die seit 2011 Metal-Crossover spielen, der aber mit starken Einflüssen aus der Punk/Hardcore-Szene klar ihren Background und Zugehörigkeiten untermauert. Einige Mitglieder sind auch bei Moscow Death Brigade (Hip-Hop/Crossover) aktiv. Andere Mitlieder der Band kommen aus der Graffiti-Szene, was sich unter anderem in Graffiti-lastigen Artwork der Band, zahlreichen Graffiti-Szenen in den Videos. Eröffnet werden die Konzerte von dem Trio SHOW ME YOUR BODY aus New York City. Eine Mischung aus Noise-Musik, Punk, Sludge und HipHop. Die Daten sind auf dem Plakat zu sehen: