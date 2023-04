Mit “Declaring War (2023” haben Nasty einen Klassiker, einen Fan-Liebling, neu aufgenommen und eine frischen Anstrich verpasst. Das Stück ist nun auf allen digitalen Plattformen zu finden und einen Visualizer gibt es weiter unten zu sehen.

“An oppressed culture on the rise“, kommentiert die Band. “This single is fast and very heavy hitting.”

Kürzlich war die Band in Europa unterwegs zusammen mit Dying Fetus, Cabal und den Labelkollegen Frozen Soul.

https://www.facebook.com/getnasty/