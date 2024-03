Nevertel unterschreiben bei Epitaph, Video-Single zu “Sacrifice”

Nevertel as Tampa, Florida, sind 2014 auf der Bildfläche erschienen und haben kürzlich bei Epitaph unterschrieben. Die erste Single zu “Sacrifice” gibt es ab jetzt samt Musikvideo zu hören. Die Band kommentiert die neu gefundene Partnerschaft wie folgt: „Es ist wirklich kein Geheimnis, dass wir es genossen haben, unabhängig zu sein, aber als Epitaph auf den Plan trat, fühlte es sich an, als ob wir in so vielen Dingen übereinstimmten. Wir teilen die Leidenschaft für dieselben Ziele und Ideen, und ihr Vertrauen und ihr Glaube daran, dass wir unser Ding machen können, ist für uns von unschätzbarem Wert.“

Der Song wurde von James Paul Wisner (Underoath, Paramore) gemischt und von Ted Jensen (Korn, Bring Me The Horizon) gemastert.

„Sacrifice“ Musikvideo

Die Band erklärt die fesselnde Lyrik des Songs: „In „Sacrifice“ geht es um den emotionalen Aufruhr und den Druck, den man verspürt, wenn man für die Dinge, die man liebt, Opfer bringen muss. Diese Botschaft fließt in das Video ein, das visuell darstellt, wie wir uns für die Dinge, die wir lieben, aufopfern und uns am Ende von ihnen vereinnahmen lassen.“

