Pale veröffentlichen letztes Konzert als “Bigger Than Live”

Pale haben ihr letztes Studioalbum mit dem Titel “The Night, The Dawn And What Remains” Ende 2022 veröffentlicht und die Aachener Band merkte daraufhin. Einmal live spielen muss doch noch sein. Am 2. März 2023 spielten PALE das letzte und gleichzeitig größte Konzert ihrer Karriere im ausverkauften Gloria Theater in Köln. Unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen musikalischen Gästen auf der Bühne. 900 Fans erlebten eine Nacht, die auch auf Tonträger festgehalten wurde. Am 08.12.2023 erscheint nun die (fast) komplette Aufnahme des Konzerts mit dem Namen “Bigger Than Live” als 3fach-LP über Grand Hotel van Cleef.

Da das Vinyl nur “on demand” hergestellt wird, müssen interessierte Fans das Album bis zum 20.10.2023 vorbestellen.

PALE – “Bigger Than Live” (Live-Album, VÖ 08.12.23) Vorbestellung Vinyl (nur bis 20.10.23):

https://bit.ly/46Aiv3O

Video “Tonight (We Can Be Everything)”:

Nach der Auflösung und einem (eigentlich) letzten Konzert im August 2012, war die Band Geschichte und die einzelnen Mitglieder hielten nur noch sporadisch Kontakt.

Ende 2019 wird bei Gitarrist Christian Dang-anh ein Hirntumor entdeckt, am gleichen Tag erhält Schlagzeuger Stephan Kochs eine Diagnose, die ihn dazu zwingt sein Leben fundamental umzukrempeln, wenn er überleben möchte. Angetrieben von diesen beiden Schicksalsschlägen entscheiden sich PALE, noch einmal gemeinsam Musik zu machen. So lange es eben noch geht.

So entsteht “The Night, The Dawn And What Remains”, das fünfte offizielle Studioalbum von PALE, Ende 2022. Leider erlebt Christian Dang-anh die Veröffentlichung nicht mehr, Stephan Kochs kann aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst auf dem Album spielen.

© Pale – Cover-Artwork Bigger Than Live, Fotocredit: Mario Wolf

PALE – Bigger Than Live – Tracklist

LP 1:

Wherever You Will Go Man Of 20 Lives Let’s Get It On The Coltrane Conspiracy New York Hello, Lucky Thing (+ David Kosslowski) I’m Sorry (You Are Not) (+ Reimer Bustorff) Drop That Beat (+ Simone Sohn) Everytime You Say “Hey” Bigger Than Life

LP 2:

All Walls Are Bricks How To Survive Chance Wake Up! All The Good Good Things Still You Feel (+ Simon den Hartog) Fight The Start (+ Simon den Hartog) Sometimes Somewhere You Wanna Be So Good Split Kick Someday You Will Know (+ Steve Norman) Town Called Malice

LP 3:

Tonight (We Can Be Everything) (Akustik) 500 Songs (+ Tanja Kührer) Six Shining Minutes At The Airport Teenage Heaven Goodbye Trouble

