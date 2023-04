Philip Bradatsch mit neuer Single “Keiner weiß wie ich mich wirklich fühle”

Von Philip Bradatsch gibt es nach seiner ersten Single “Herzen ausgebombt” nun eine weitere, neue Single namens “Keiner weiß wie ich mich wirklich fühle”. Das selbstbetitelte neue Studioalbum gibt es ab Freitag, den 28. April 2023 via Trikont / Indigo in digitaler und Vinyl-Variante. Der Release wird mit Konzert in München im Heppel & Ettlich gefeiert.

Zu “Herzen ausgebombt”:

„Wie sich das wohl anfühlt, wenn man sich auflöst, wie eine Tablette in sprudelndem Wasser? In der Welt einfach zergeht?“

Und: „Ich fühl mich wie ein Krankenwagen“, lautet seine Einsicht und er schenkt damit allen, die sich verlassen fühlen, einsam und abgehängt, ein Hoffnungsbild.

© Philip Bradatsch – Philip Bradatsch