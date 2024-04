Powerwolf veröffentlichen neues Studioalbum “Wake Up The Wicked”

Die Metal-Band Powerwolf veröffentlicht ihr neues Studioalbum “Wake Up The Wicked” am 26. Juli 2024 via Napalm Records. Außerdem kündigen sie die größte Headline-Tour der Bandgeschichte, die Wolfsnächte 2024, im Herbst diesen Jahres an. Der mit Spannung erwartete Nachfolger des Erfolgsalbums Call Of The Wild (2021) erscheint pünktlich zur ersten kompletten Nordamerika-Tournee, welche Ende August 2024 startet, gefolgt von der bisher größten Europa-Headliner-Arena-Tour der Band, den Wolfsnächten 2024, im Oktober. Fans können einen Vorgeschmack auf die gewaltigen Live-Shows bekommen, indem sie eines der Formate mit dem Bonus-Album Manhattan Metal Mass – Live in New York City, bestellen – aufgenommen bei ihrer ersten US-Show überhaupt!

© Powerwolf – Wake Up The Wicked Album Artwork

Tracklisting Wake Up The Wicked:

Bless ’em With the Blade Sinners of the Seven Seas Kyrie Klitorem Heretic Hunters 1589 Viva Vulgata Wake Up the Wicked Joan of Arc Thunderpriest We Don’t Wanna Be No Saints Vargamor

Wake Up The Wicked wird in folgenden Foramten verfügbar sein:

3LP Vinyl Box inkl 1LP Popup Gatefold Vinyl Wake Up The Wicked rot/schwarz marmoriert, 1LP Gatefold Vinyl schwarz Live in New York, 1LP Gatefold Vinyl schwarz orchestral Album, 96 seitiges Booklet, DIN A1 Poster – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

3LP Vinyl Box inkl 1LP Popup Gatefold Vinyl Wake Up The Wicked weiß/schwarz marmoriert, 1LP Gatefold Vinyl schwarz Live in New York, 1LP Gatefold Vinyl schwarz orchestral Album, 96 seitiges Booklet, DIN A1 Poster – exklusiv erhältlich via Powerwolf Shop – streng limitiert!

3LP Vinyl Box inkl 1LP Popup Gatefold Vinyl Wake Up The Wicked gelb/rot marmoriert, 1LP Gatefold Vinyl schwarz Live in New York, 1LP Gatefold Vinyl schwarz orchestral Album, 96 seitiges Booklet, DIN A1 Poster – exklusiv erhältlich via EMP – streng limitiert!

2CD Mediabook + Büste, inkl Wake Up The Wicked und Live in New York, Büste, 48 seitiges Booklet – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

3 CD Earbook, inkl Wake Up The Wicked. Live in New York, Orchestral Album, 96 seitiges Booklet – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder, Powerwolf Shop, EMP – streng limitiert!

1LP Gatefold Vinyl, Ochsenblut – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

1LP Gatefold Vinyl, Silber – exklusiv erhältlich via Powerwolf Shop – streng limitiert!

1LP Gatefold Vinyl, Gold – exklusiv erhältlich via EMP – streng limitiert!

1LP Gatefold Vinyl, Schwarz

2CD Mediabook, inkl Wake Up The Wicked und Live in New York, 48 seitiges Booklet, Poster

1CD Jewel Case

Music Cassette, Rot – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

Music Cassette, Schwarz – exklusiv erhältlich via Powerwolf Shop, EMP – streng limitiert!

Digital Deluxe Album

Digital Album

POWERWOLF Wolfsnächte 2024:

w/ HammerFall, Wind Rose

04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz

16.10.24 CH – Zürich / The Hall

17.10.24 FR – Paris / Zenith

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakow / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna

