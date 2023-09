Rock Meets Classic 2024 auf “Let’s Rock Tour”

Rock Meets Classic 2024 kommt im kommenden Jahr auf “Let’s Rock Tour”. Mit dabei sind die Superstars Tarja Turunen (ex-NIGHTWISH), John Helliwell & Jesse Siebenberg (SUPERTRAMP), Midge Ure (Ultravox), Robert Hart (MANFRED MANN’S EARTH BAND), Paul Shortino (QUIET RIOT) und als Special Guest Russ Ballard. Der Tour-Start ist am 10. April 2024 in Ludwigsburg.

Die Tour in diesem Jahr 2023 (unter anderem mit Europe, Uriah Heep) ist allen Besuchern von Rock meets Classic sicherlich noch frisch in Erinnerung. Veranstalter Manfred Hertlein schürt aber jetzt schon die Vorfreude auf 2024, in dem er die Stars für die RmC-Konzertreise im kommenden April verkündet.

RmC-Veranstalter Manfred Hertlein: „Tarja und RmC passen fantastisch zusammen – sie ist die optimale Besetzung für uns als Headliner der Tour 2024! Darüber hinaus sind wir sehr glücklich mit dem gesamten Line-up.“

RmC Line-up 2024:

Tarja Turunen (ex-Nightwish)

John Helliwell & Jesse Siebenberg (Supertramp)

Midge Ure (Ultravox)

Robert Hart (Manfred Mann’s Earth Band)

Paul Shortino (Quiet Riot)

Special Guest: Russ Ballard

ROCK MEETS CLASSIC Tour-Daten 2024

„Let’s Rock Tour“

10.04.2024 Ludwigsburg MHP Arena

11.04.2024 Kempten bigBOx

12.04.2024 Passau Dreiländerhalle

13.04.2024 Regensburg Donau-Arena

14.04.2024 München Olympiahalle

16.04.2024 Oberhausen Rudolf Weber-Arena

18.04.2024 Ingolstadt Saturn Arena

19.04.2024 Frankfurt myticket Jahrhunderthalle

20.04.2024 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

21.04.2024 Würzburg tectake Arena

Tickets für die Konzerte 2024 sind unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

sowie unter www.tourneen.com erhältlich.

www.rockmeetsclassic.de

