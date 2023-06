Schandmaul verschieben das FOLKFIELD Festival auf 2024

Schandmaul müssen das FOLKFIELD Festival leider krankheitsbedingt auf das Jahr 2024 verschieben. Das Festival wird mit dem exakt gleichen Line Up am 13./14.092024 nachgeholt werden. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Hier das Statement der Band:

“Hallo ihr Lieben!

Wir müssen uns heute mit einer schwierigen Nachricht an euch wenden: Bei Thomas wurde kürzlich ein Karzinom im Rachenraum festgestellt und schnelle Operationen waren unausweichlich und nicht aufschiebbar. Glücklicherweise wurde alles sehr frühzeitig entdeckt und muss jetzt in Ruhe ausheilen. Wir können unter diesen Umständen aber unser Jubiläumsfestival, das Folkfield 2023, nicht stattfinden lassen, weil wir Thomas‘ Genesungsprozess in keinster Weise gefährden wollen. Daher verschieben wir das Jubiläum um ein Jahr auf den 13./14.9.2024. Das Line Up wird exakt das gleiche sein. Danke an alle Kollegen, dass sie das ermöglichen!

Wir hoffen auf euer Verständnis und dass Ihr auch an diesem Termin mit uns feiern werdet. Alle Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit!

Jetzt lasst gerne eure Genesungswünsche für Thomas da!

Bis ganz bald!

Eure Mäuler”

Folkfield Festival 2024

am 13.und 14.09.2024 Gelsenkirchen / Amphitheater mit:

Schandmaul

Versengold

Subway to Sally

Fiddler´s Green

The O´Reilly´s and the Paddyhats

Tanzwut

Rauhbein

Letzte Instanz

Es wird auch einen Mittelaltermarkt und die Möglichkeit zum Zelten geben.

Tickets sind erhältlich unter www.powerticket.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bisher gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.